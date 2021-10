Università di Messina: dall’11 ottobre attività didattiche in presenza al 100%

7 Ottobre 2021 17:30

Messina: ad una settimana dall’avvio delle lezioni è stata registrata una grande affluenza di studenti interessati a frequentare le attività didattiche in presenza

Ad una settimana dall’avvio delle lezioni è stata registrata una grande affluenza di studenti interessati a frequentare le attività didattiche in presenza. Pertanto, la capienza delle aule è ripristinata al 100% dei posti disponibili a partire dall’11 ottobre p.v.. Le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente in presenza, senza prenotazione del posto. Le attività da remoto saranno autorizzate per i fragili, le notifiche di isolamento e quarantena e studenti stranieri, secondo le modalità indicate sul sito UniMe. Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, esprime compiacimento nei confronti delle studentesse e degli studenti che hanno dimostrato grande interesse alla frequenza in presenza.