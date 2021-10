Giornata Mondiale della vista, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti organizza a Reggio Calabria visite guidate alla prevenzione del glaucoma

13 Ottobre 2021 16:36

La Sezione Territorale “Giuseppe Fucà” di Reggio Calabria dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti organizza a Reggio Calabria visite gratuite per la prevenzione del glaucoma

La Sezione Territoriale “Giuseppe Fucà” di Reggio Calabria in collaborazione con l’IAPB provinciale organizza in occasione della giornata mondiale della vista, visite gratuite finalizzate alla prevenzione del glaucoma; le stesse si terranno giovedì 14 ottobre p.v. dalle ore 17:30 alle ore 19:30 presso i locali della sede sociale previa prenotazione telefonica, chiamando il numero 345.45.84.532 tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00; a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, al fine di evitare assembramenti, si effettueranno fino ad un massimo di 15 visite.

Si ricorda a tutti di arrivare muniti di mascherina e di procedere all’igienizzazione delle mani nel momento in cui si accede ai locali. Un addetto procederà alla misurazione della temperatura e qualora dovesse risultare superiore ai 37,5 gradi, come da disposizioni di legge, non potrà effettuare la visita pur essendosi prenotato. Consapevoli del disaggio in cui si va ad operare, è sembrato doveroso, in quanto ente morale anche preposto alla prevenzione della cecità, organizzare questo evento poiché la stessa aiuta sicuramente ad individuare problemi visivi che potrebbero degenerare nel tempo.