Un anno dalla scomparsa di Jole Santelli, la preghiera di Falcomatà: “cerchiamo nella fede ciò che al mondo appare ingiusto”

15 Ottobre 2021 11:49

Il Sindaco di Reggio Calabria ha ricordato il Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, scomparsa prematuramente un anno fa

“Cerchiamo nella fede ciò che al mondo appare incomprensibile o ingiusto. Una preghiera per Jole Santelli ad un anno dalla sua prematura scomparsa”. E’ con questo messaggio che il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha ricordato tramite le pagine social il Presidente Jole Santelli. Oggi infatti ricorre il primo anniversario dalla scomparsa del defunto governatore, che per lungo tempo ha lottato e combattuto contro una grave malattia.



Casellati ricorda Santelli: “aveva tanti progetti per la sua terra, tocca a noi proseguire l’opera”

“Avevi un grande progetto per questa Regione dalle grandi debolezze e dalle straordinarie potenzialità. Infrastrutture, classe dirigente, turismo erano le tue priorità. Perché ritenevi che fosse urgente superare quello che definivi ‘l’apparentemente eterno, quasi fatale, ruolo perdente del povero Sud’. E volevi riconciliarlo con il Nord. Affrontare i problemi del Sud significava per te riunificare l’Italia”. Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, nel suo discorso in ricordo di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria scomparsa un anno fa, all’evento in Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani. “Hai sussurrato – continua Casellati – queste parole nella tua ultima intervista la sera prima di morire, con l’ultimo filo di voce che la malattia ti concedeva mascherato come infreddatura di stagione, combattendo fino alla fine per i tuoi sogni come solo le grandi donne sanno fare. Io penso che dovremo tutti trarre esempio dal tuo coraggio, dalla tua determinazione e passione civile così come dovremmo impegnarci per fare sì che il tuo progetto di rinnovamento per la Calabria possa proseguire. Come ha detto pochi giorni fa Roberto Occhiuto, collega e amico di lunga data e tuo successore, sei stata tu, Jole, ad iniziare in Calabria un ‘racconto’ diverso, a dimostrare che questa Regione può avere classe dirigente. Tu una rivoluzione importante l’hai incominciata, Jole, e spetta a noi ora proseguire l’opera”.