Tutte le verità di Pisa-Reggina

4 Ottobre 2021 17:04

Le quattro verità che ha messo in mostra il match giocato dalla Reggina in quel di Pisa sabato

La Reggina ha perso. E fin qui tutto a posto, diciamo. Perdere non è mai bello, ma ci sono contesti e contesti. E’ la prima sconfitta stagionale, arrivata alla 7ª giornata e contro la prima della classe, capace di raccogliere 16 punti su 18 nelle prime 6. Insomma, per una squadra come quella amaranto – che non è di certo partita con l’obiettivo di ammazzare il campionato – ci può anche stare. Dalle certezze, poi, si passa al rammarico, che – sia a caldo a fine match che adesso dopo due giorni – rimane intatto. Motivo? La prestazione non è stata negativa, anzi. Su tre trasferte, quella di Pisa è la migliore sotto il profilo del gioco e dell’organizzazione, ma – è paradossale, e il calcio va spesso così – è anche quella in cui non è arrivato nessun punto, rispetto a Crotone e a Lignano in cui la prestazione era invece stata poco lucida. Il match di sabato, in sostanza, ha messo in luce diverse verità, e qualcuna di queste è stata anche pubblicamente messa in luce da mister Aglietti. Due le chiavi di volta del match, che rappresentano anche due delle verità sotto descritte. Eccole di seguito.

Approccio di gara molle e timido

Il Pisa, nelle prime 6 giornate, è andato quasi sempre in vantaggio nel primo quarto d’ora, segno di un collettivo che ama partire forte e dare già un’impronta al match. Si sapeva, dunque. Aglietti lo sapeva. La squadra lo sapeva. Ma è servito a poco. L’approccio della compagine amaranto è stato sbagliato. Molle, timido, timoroso. E il gol dei toscani arriva puntuale, su un’azione in cui tra l’altro manca quella cattiveria tipica di chi non vuole osare. E se ci fosse una squadra giovane e inesperta, ci potrebbe anche stare. Ma a una squadra esperta si chiede di leggere meglio certe situazioni, e anche questo Aglietti lo ha sottolineato. Di seguito i due fermo-immagine che lo dimostrano.

Nella prima foto si può vedere il movimento tipico di Lucca (cerchio rosso), che i difensori amaranto sicuramente conoscevano. Le sue lunghe leve e la sua grande velocità, gli permettono di avere la meglio nella progressione in profondità, specialmente in campo aperto. Il baricentro amaranto è alto, così Lucca si piazza sulla linea dei difensori, sul filo del fuorigioco, e scappa via. E’ un rischio, che ci può stare. A quel punto va via sul fondo, tenuto a bada da Regini, e serve dietro Birindelli. Qui è l’errore grave, come si può vedere dal secondo fermo-immagine. Nessuno copre la linea di passaggio e nessuno va in pressione sul giocatore nerazzurro. Crisetig, che in questo caso avrebbe dovuto coprire, è troppo lontano. Il pallone va in mezzo e Cionek, che in realtà era in anticipo sul diretto avversario, riesce anche a intercettare, ma è sfortunato e il pallone finisce in rete. Non ha colpe, il polacco. Era in marcatura e anche in anticipo. Un errore di lettura tattico della difesa, in una fase veloce di ripiegamento, e sicuramente legato anche un po’ all’approccio di cui sopra.

L’inerzia cambia nella ripresa, ma non si coglie l’attimo

La seconda verità è la seconda chiave di volta del match: l’inizio della ripresa. La Reggina, infatti, preso lo schiaffo comincia a uscire fuori. Nel primo tempo prende le misure, va vicina al gol con Cortinovis e Galabinov, e nel secondo comincia bene. Il primo quarto d’ora è quello in cui l’inerzia cambia totalmente, quello in cui una squadra più cattiva e consapevole della propria forza (perché la Reggina non è di certo l’ultima arrivata, e lo ha dimostrato) avrebbe non solo pareggiato, ma probabilmente anche ribaltato il risultato. Perché? Perché il Pisa, al netto di un’occasione con Lucca proprio in avvio, non riesce più a uscire. Aglietti alza ancora di più il baricentro, porta gli avanti in pressing, i centrocampisti chiudono le linee di passaggio e i difensori rimangono stabilmente sulla linea di metà campo, in anticipo sugli attaccanti e prendendosi i rischi del caso (presentatosi in occasione del primo gol). Ogni volta che i toscani provano a verticalizzare, non riescono a superare la metà campo. Succede, in dieci minuti, almeno quattro, cinque volte. E’ questo il momento topico, importante, decisivo, quello in cui serve affondare. Non ci riesce, la Reggina, che al primo errore subisce il 2-0, perde la testa e getta via l’ultima mezz’ora. I due fermo-immagine in basso sono eloquenti.

Nel primo si può vedere la posizione degli attaccanti, alti in pressione, che costringono Nicolas al rinvio lungo. Nel secondo si può vedere la strategica posizione dei centrocampisti e di Regini (cerchiato in nero), che impediscono al Pisa di sovvertire l’azione. A sovvertirla ci riesce invece la Reggina, che recuperando il pallone a metà campo ha la possibilità di far scatenare gli uomini offensivi, ma qui vien fuori un’altra verità.

AAA cercasi cattiveria sottoporta: la Reggina ha il secondo peggior attacco

Anche questo problema è stato sollevato da Aglietti a fine gara. “Posso far migliorare la tecnica e la tattica, ma la cattiveria e il carattere li esigo e li pretendo”, ha detto nel post partita. Verità, assoluta. La Reggina, in questo momento, non riesce a incidere sotto porta. Spreca troppo rispetto a quello che crea e anche questo non è pienamente nella norma per una squadra esperta. A parte Cortinovis, su cui Nicolas fa il miracolo e ci ricorda perché l’anno scorso la difesa amaranto da gennaio in poi ha subito pochissimo, gli altri sbagliano troppo. Sbaglia Galabinov, sbaglia Laribi, sbaglia Rivas. E sono ancora troppi gli errori sui cross. Galabinov viene servito poco e male, sicuramente non al meglio rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche. Dalla fascia i palloni arrivano quasi sempre imprecisi, che provengano dai terzini o dagli esterni offensivi. E questo è un peccato nel momento in cui si riesce a produrre tanto (come, soprattutto, nel primo tempo contro il Monza e nella ripresa contro Frosinone e Pisa, al di là delle gare in cui si è vinto). Non è un caso se, dopo 7 giornate, la Reggina ha il secondo peggior attacco, davanti solo al Pordenone, che staziona a 4, e insieme a Cosenza e Monza.

Migliora il palleggio

Dopo Lignano, Aglietti evidenziò nel post gara la difficoltà di uscire dal basso dei suoi difensori, che devono acquisire più coraggio e rischiare la giocata anche in fase di pressione avversaria. Bene, al netto di un primo tempo negativo contro il Frosinone, proprio per l’incapacità a superare il primo pressing, sia nella ripresa al Granillo che nella gara dell’Arena Garibaldi, sembra essere migliorata la fase di palleggio e uscita dalla zona calda. Aglietti ci tiene molto alla fase di impostazione dal basso, è una sua prerogativa, e non per niente difficilmente i difensori, ma anche lo stesso Micai, tendono a scavalcare il centrocampo. Se la Reggina ha giocato meglio rispetto a Crotone e Lignano è anche per questo, per via dei passi avanti nel palleggio e nell’acquisizione di quel coraggio necessario a uscire da determinate situazioni. Nel fermo-immagine in basso, una delle situazioni descritte, con Crisetig sempre pronto a indietreggiare e a piazzarsi tra i due centrali, favorendo lo scivolamento dei trequartisti che poi ribaltano l’azione. Presto per capire se ci sarà continuità, considerando che ogni partita ha una sua storia e ogni avversario ha un suo atteggiamento. Senza dimenticare che, per poter interpretare al meglio questa filosofia, è necessario avere una buona tenuta fisica oltre che la consueta amalgama da consolidare da settimana in settimana.