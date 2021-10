Trieste, non c’è spazio per gli estremisti. Forza Nuova e CasaPound respinti: “non interverrete in questa manifestazione” [VIDEO]

15 Ottobre 2021 13:35

Proteste No Green pass: i portuali rimandano indietro Forza Nuova e CasaPound. Rimasti fuori anche gruppi di sinistra

Non vogliono che le proteste possano essere strumentalizzate, così i portuali di Trieste hanno respinto tutti i gruppi estremisti che hanno tentato di partecipare alla manifestazione No Green Pass di questa mattina. Tanta gente, oltre 6 mila persone, si è presentato allo scalo con cartelli e anche strumenti musicali, si è fatta spazio tra la folla giungendo fino al Varco. Alcuni di loro appartenenti a gruppi di estrema sinistra, altri di destra come CasaPound e Forza Nuova. In tutti i casi, però, i portuali che presidiano l’accesso, li hanno rimandati indietro, negando loro l’accesso nell’area portuale. Intanto, sono state portate casse acustiche dalle quali è diffusa musica e spesso vengono accessi fumogeni.

“Il vaccino non può essere la discriminante per avere il posto di lavoro”. Lo ha detto il portavoce del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste (Clpt), Stefano Puzzer, rivolgendosi ai partecipanti alla protesta del Clpt, in corso da stamattina al varco 4 del Porto di Trieste, contro l’obbligo del Green pass per l’accesso al lavoro.