11 Ottobre 2021 22:10

Di fronte alla Prefettura i Carabinieri hanno abbassato i caschi in segno di distensione

Durante la manifestazione contro il Green Pass che si è tenuta nel pomeriggio a Trieste, i carabinieri si sono tolti il casco per qualche secondo come gesto di distensione. Fino a quando un superiore ordina: “Mettete su”. Il corteo di Trieste è stato tra i più numerosi e sentiti d’Italia: secondo la Questura erano 15 mila i portuali, tassisti, varie organizzazioni, cittadini (vaccinati e non) a protestare contro l’obbligo del Certificato Verde.