Tragedia a Reggio Calabria, muore per improvviso malore in campo il famoso cestista della Fortitudo Messina Haitem Fathallah. Basket siciliano sotto shock

17 Ottobre 2021 21:24

E’ morto pochi minuti fa agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria il famoso cestista della Fortitudo Messina Haitem Fathallah: ha avuto un malore in campo al Palalumaka durante la partita di serie C contro la Dierre Reggio Calabria

Tragedia a Reggio Calabria in serata, dove è morto il famoso cestista 32 enne della Fortitudo Messina Haitem Fathallah. Il giovane sportivo ha avuto un improvviso malore mentre si disputava la partita di serie C tra la Dierre Reggio Calabria e, appunto, la Fortitudo Messina presso il Palalumaka. Immediati i soccorsi in campo e il trasporto in Ospedale, dove ai Riuniti però i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il basket siciliano è sotto shock, e sono numerosi i messaggi di sgomento e solidarietà che arrivano da tutto il mondo sportivo regionale e in modo particolare messinese.

Anche la Viola, principale e storica squadra di basket di Reggio Calabria, “esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Haitem Fatallah. Massima solidarietà giunga alla famiglia, ai compagni e agli avversari dell’atleta“.