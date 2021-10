Tra spionaggio ed operazioni navali: nuovo incontro organizzato a Reggio Calabria dal Circolo “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone” [VIDEO]

13 Ottobre 2021 14:34

Reggio Calabria: spionaggio ed intelligence il filo conduttore della XXVI edizione la giornata di studi, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone”, denominata “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda”. I risultati della nuova edizione

Si è svolta da remoto la XXVI edizione la giornata di studi, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone”, denominata “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda”. Il filo conduttore del nuovo appuntamento si è basato sugli aspetti relativi alle operazioni navali e l’intelligence durante l’amministrazione murattiana, con l’analisi di una serie di documenti archivistici. La conversazione culturale ha registrato gli interventi della ricercatrice toscana Elena Pierotti che ha relazionato sul tema “Giuseppe Binda: l’agente di Re Gioacchino Murat”. Giuseppe Binda, avvocato toscano fu l’uomo di fiducia del Re di Napoli Gioacchino Murat, rivestendo il ruolo di massimo collaboratore del Sovrano. Tra i tanti compiti che ebbe a svolgere vi fu quella del 1815, quando dovette recarsi a Genova per consegnare un’importante e delicata documentazione. Dopo quel periodo, si hanno notizie della presenza di Giuseppe Binda nell’area newyorkese, tanto che nel 1840 fu inviato dal Congresso degli Stati Uniti come Console americano a Livorno. Giuseppe Binda fu sempre sostenuto dal Governo degli Stati Uniti, tanto che James Buchanan (15° presidente degli States), insieme all’intero Congresso americano, sostennero in diverse occasioni lo stesso Binda.Gianni Aiello (presidente delle due co-Associazioni organizzatrici, quali il Circolo Culturale “L’Agorà” ed il Centro studi “Gioacchino e Napoleone” ha trattato il tema relativo ad “Operazioni navali ed Intelligence”. La letteratura a riguardo gli uomini ombra è alquanto complessa ed etoregenea tra i nomi troviamo Karl Ludwig Schulmeister, Joseph Fouché, Antoine Christophe Saliceti, Eugène-François Vidocq che fu l’organizzatore di un sistema complesso di intelligence, tra i quali si ricordano “Le bureau des renseignments” (Office of Intelligence). Le attività dei servizi segreti del periodo si intrecciano con quelle diplomatiche e tra queste verrà trattata la figura del reggino Angelo D’Ambrosio. Quindi la raccolta di notizie rivestì una funzione di di vitale importanza e risultò utile nell’azione di prevenire e smorzare gli attacchi nemici e da qui una massima di Napoleone Bonaparte “Chi colpisce per primo, colpisce due volte!“. E proprio con il grande corso si assiste al mutamento genetico degli aspetti strutturali e/o organizzativi a riguardo l’intelligence tanto che lo stesso Napoleone Bonaparte elevò l’agenzia di spionaggio al rango di Arma, dove gli stessi ufficiali della Grande Armée ricoprivano tali mansioni: pensiamo ad esempio quando Gioacchino Murat con un falso editto entrò a Vienna senza lo sparo di un colpo di cannone. Napoleone portò allo spionaggio quel che v’era di matematico, di tecnico, di scientifico nella sua personalità e nella sua preparazione militare. Uomini invisibili, senza volto che si mescolavano tra la popolazione, dove attingere informazioni utili. Le attività dei servizi segreti del periodo si intrecciano con quelle diplomatiche e tra queste verrà trattata la figura del reggino Angelo D’Ambrosio. Nel corso della giornata di studi sono stati analizzati da Gianni Aiello diversi documenti archivisti relativi alle varie operazioni navali che si svolsero nelle acque della provincia reggina, così come tramandateci anche dalla cronaca del tempo. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 13 ottobre.