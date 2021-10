Tortorici: sorvegliato speciale arrestato per violazione degli obblighi e resistenza a pubblico ufficiale

22 Ottobre 2021 17:48

Tortorici (Messina): sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno arrestato dai Carabinieri per violazione degli obblighi e resistenza a pubblico ufficiale

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Tortorici (ME) hanno arrestato C.C.C. 37enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno e resistenza a P.U. I militari, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in una delle frazioni del comune oricense, hanno fermato un autoveicolo condotto da un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica, poi identificato nel 37enne C.C.C. , noto ai Carabinieri ed in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno, che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, provava a fuggire. Immediatamente l’uomo veniva bloccato dai Carabinieri e accompagnato presso la locale Caserma per ulteriori accertamenti.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Patti (ME), Sostituto Procuratore dott. Alessandro Lia, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto alla detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida.