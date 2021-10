14 Ottobre 2021 13:50

Torregrotta, revocato il senso unico sulla strada provinciale 59 di Roccavaldina. Il provvedimento ha effetto immediato

La III Direzione “Viabilità” della Città metropolitana di Messina ha disposto, con effetto immediato, la revoca del provvedimento di istituzione del senso unico sulla strada provinciale 59 di Roccavaldina, dalla progressiva chilometrica 1+000 alla progressiva chilometrica 1+700 circa, nel Comune di Torregrotta perché non sussistono più i motivi che hanno reso necessario in quanto sono stati eseguiti i lavori di ripristino del corpo stradale a suo tempo franato.

L’ordinanza revocata n° 13 del 12 aprile 2018 era stata emanata in quanto, al km 1+500, si era verificato uno smottamento del corpo stradale con conseguente restringimento della carreggiata stradale.