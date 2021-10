Terrore nel Regno Unito, il deputato David Amess ammazzato a coltellate in chiesa

15 Ottobre 2021 16:51

Regno Unito: il parlamentare britannico conservatore David Amess è stato ucciso a coltellate nel corso di un incontro con i suoi elettori nella sua circoscrizione in una chiesa

Terrore nel Regno Unito dove il parlamentare conservatore, eletto per la prima volta nel 1983, David Amess, di 69 anni, è stato ucciso a coltellate nel corso di un incontro con i suoi elettori nella sua circoscrizione in una chiesa nell’Essex. I sanitari intervenuti sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma senza esito. Le forze dell’ordine hanno reso noto di avere arrestato un sospetto per l’omicidio di Amess: si tratta di un giovane di 25 anni che sarebbe stato fermato sul luogo del reato.