Tennistavolo, Top Spin Messina-Marcozzi Cagliari rinviata a data da destinarsi

15 Ottobre 2021 15:38

E’ stata rinviata a data da destinarsi la sfida di Tennistavolo tra Top Spin Messina e Marcozzi Cagliari prevista per oggi, venerdì 15 ottobre

La sfida tra Top Spin Messina Fontalba e Marcozzi Cagliari, in programma oggi alle ore 19 nella palestra di Villa Dante, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A1 di Ttennistavolo, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dei problemi di trasferimento legati al ritardo dei voli che impediscono alla squadra sarda di raggiungere la sede del match in tempo per la disputa della partita. La Top Spin Messina Fontalba, dispiaciuta per il disagio, dà appuntamento al proprio pubblico per la prossima occasione.