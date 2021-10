Lo spettacolo del tennistavolo a Reggio Calabria: doppio successo nei derby di C1 e D per la Polisportiva Galaxy [INTERVISTA]

9 Ottobre 2021 20:17

La Polisportiva Galaxy apre la stagione di tennistavolo con un doppio successo: vittoria per 5-1 sulla Nuova TT Luzzi in Serie C1 e per 4-2 in Serie D1 regionale contro Polistena

Nel weekend del 09 e 10 Ottobre riparte lo spettacolo del tennistavolo con i campionati a squadre, sia nazionali che regionali. La Polisportiva Galaxy subito con la racchetta in mano per un doppio successo in data odierna in due derby calabresi. La squadra di Serie C1 nazionale ha avuto la meglio per 4-2 sulla Nuova TT Luzzi, mentre la squdra di Serie D1 regionale ha superato agilmente il Polistena con un netto 5-1. Le sfide si sono svolte nella sede della squadra a Ciccarello. Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Francesco Falsone, il capitano e tecnico della Polisportiva Galaxy si è espresso così a proposito della stagione che attende la squadra: “non ci sono ambizioni particolari, se non quella di una salvezza tranquilla. Quello che viene dopo è tutto buono. Magari ci saranno sorprese anche quest’anno, vediamo quante promozioni riusciremo ad ottenere sul campo e non sulla carta come altri“.