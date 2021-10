Tennis: primo ministro Australia Morrison, ‘ok a giocatori non vaccinati ma con quarantena’

27 Ottobre 2021 09:18

Melbourne, 27 ott. (Adnkronos) – Il primo ministro australiano Scott Morrison ha detto che le stelle del tennis non vaccinate saranno ammesse nel paese per gli Australian Open, una settimana dopo che il ministro dell’immigrazione Alex Hawke aveva dichiarato che non era previsto. Il dietrofront del governo federale ha colto alla sprovvista i funzionari sanitari dello stato di Victoria dove si svolge il torneo dello Slam. Il dibattito sulla vaccinazione del torneo è stato vorticoso da quando il governo di Victoria ha introdotto la vaccinazione obbligatoria per gli atleti professionisti che entrano nel paese. “Il nostro consiglio sulla salute è che quando apriremo i confini, tutti quelli che verranno in Australia dovranno essere vaccinati due volte… questa è un’applicazione universale, non solo per i giocatori di tennis”, aveva detto Hawke una settimana fa, tuttavia, Morrison, ha ora contraddetto quel messaggio. “Le stesse regole devono valere per tutti”, ha detto il primo ministro a Sunrise. ‘Se non fossi stato vaccinato due volte quando sono tornato a casa da Glasgow, farei due settimane di quarantena a Sydney. Le stesse regole valgono per tutti, che tu sia un vincitore del Grande Slam, un primo ministro, un viaggiatore d’affari, uno studente o chiunque altro. Stesse regole. Gli stati stabiliranno le regole sulla quarantena, così come sono”.

Alla domanda se ciò significasse che i giocatori di tennis non vaccinati sarebbero stati in grado di entrare e giocare agli Australian Open, Morrison ha confermato: “Esatto”. “Questa è la regola che si applica dove hanno quegli accordi”, ha aggiunto. “Ci sono molte persone che vengono ancora in Australia con molti accordi, ma se non sei vaccinato dovrai metterti in quarantena a Victoria”. Il ministro della Sanità del Victoria, Martin Foley, ha affermato che il team di sanità pubblica dello stato dovrebbe “considerare ciò che ha detto il primo ministro”. “Il governo di Victoria stava lavorando sulla base del fatto che la posizione del ministro dell’immigrazione era la posizione del governo”, ha detto mercoledì ai giornalisti fuori dal parlamento. Il governo di Victoria alla fine detterà le restrizioni su qualsiasi potenziale arrivo non vaccinato a Melbourne. Il numero 1 del mondo e il campione in carica Novak Djokovic e il numero 2 del mondo Daniil Medvedev, secondo dietro a Djokovic agli Australian Open di quest’anno prima di batterlo per vincere gli Us Open, si sono rifiutati di rivelare se hanno ricevuto il vaccino.