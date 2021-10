Il 4 dicembre a Messina sarà di nuovo TEDxCapoPeloro: aperta la vendita dei biglietti in “Early Bird”

18 Ottobre 2021 14:48

Sabato 4 dicembre, alle ore 14:00, presso il Palacultura di Viale Boccetta torna a Messina il TEDxCapoPeloro

Il TEDxCapoPeloro torna a Messina. L’evento si svolgerà sabato 4 dicembre, alle ore 14:00, presso il Palacultura di Viale Boccetta, 373. Ad organizzarlo, come ormai da tradizione, è una crew dell’associazione Startup Messina che, dopo lo stop forzato del 2020 a causa del coronavirus, riporta in riva allo Stretto il format internazionale TEDx. Il tema del TEDxCapoPeloro 2021 sarà: “R-Evolution”. La pandemia ha portato con sé un periodo di cambiamenti, fatto di abitudini stravolte ma anche di nuove sfide. Da ciò nasce l’interrogativo: Come ripartire da nuove consapevolezze? È necessaria un’evoluzione o una rivoluzione?

Attraverso talk ispirazionali, il TEDxCapoPeloro vuole far riflettere il suo pubblico su come spesso l’inaspettato possa creare, con un po’ di coraggio, cambiamenti sorprendenti. A guidare i partecipanti in questo percorso saranno speaker di altissimo livello. Ognuno di loro interpreterà il concetto di evoluzione e rivoluzione attraverso la propria esperienza personale e professionale. L’obiettivo, però, è uno solo: ispirare ed emozionare i partecipanti, facendo vedere loro il mondo da un altro punto di vista. Il programma completo dell’evento e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul portale ufficiale del TEDxCapoPeloro .

COME PARTECIPARE

Per partecipare al TEDxCapoPeloro 2021 è sufficiente acquistare il proprio biglietto sul portale online Eventbrite e presentarsi giorno 4 dicembre, alle ore 14:00, al Palacultura di Messina. I biglietti sono già in vendita in early bird al prezzo scontato di 30 euro, per gli studenti è previsto un ulteriore ribasso a 21 euro.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tedx-capopeloro-2021-177832621157

L’offerta Early Bird ha durata limitata e alla sua scadenza il costo del singolo ticket sarà di 42 euro.

COS’E’ IL TEDx

TEDx nasce da TED (Technology, Entertainment, Design), un’organizzazione no-profit che ha come obiettivo la condivisione di “idee che meritano di essere diffuse”. Nel suo evento annuale, TED mette insieme i principali pensatori e innovatori del mondo che raccontano le loro idee e le loro esperienze in presentazioni di massimo 18 minuti. La Conferenza annuale di TED si tiene a Long Beach in California ma, proprio per poter condividere idee anche fuori dai confini americani, l’organizzazione ha lanciato un programma di eventi locali, chiamato TEDx (dove la “x” sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente). L’obiettivo di un TEDx, quindi, è quello di dare a livello locale la possibilità di vivere un’esperienza simile a quella di una conferenza TED.

CHI SIAMO

L’Associazione Startup Messina nasce nella Città dello Stretto nel 2015 con lo scopo di promuovere la cultura d’impresa, l’innovazione e lo sviluppo del territorio in ambito sociale, economico e culturale, oltre che supportare la costituzione di nuove imprese, con particolare attenzione all’area del Mediterraneo. Gli obiettivi dell’Associazione sono il voler offrire momenti di incontro per imprenditori e innovatori ed essere punto di riferimento per mettere a sistema opportunità, competenze ed energie.