Elezioni Suppletive 2021 a Siena e Roma, tutti i risultati in tempo reale [LIVE]

Elezioni Suppletive 2021 a Siena e Roma, tutti i risultati in tempo reale su StrettoWeb. Enrico Letta punta allo scranno da parlamentare

In contemporanea con il primo turno delle elezioni comunali e delle regionali in Calabria, si sono svolte, a Siena e a Roma, le elezioni suppletive. In Toscana è sfida tra il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, sostenuto da una larga coalizione ed il candidato del Centro/Destra, Tommaso Marrochesi Marzi. A Roma la sfida è tra Pasquale Calzetta, ex presidente del IX Municipio Roma Eur con una lunga militanza alle spalle in Forza Italia ed il Partito Democratico che ha scelto il segretario romano Andrea Casu. Più defilato resta Luca Palamara, l’ex Pm di Roma e consigliere del Csm. Tutti i risultati in tempo reale su StrettoWeb.

Letta avanti

Con 52 sezioni scrutinate sul totale di 292 del collegio uninominale Toscana 12 per la Camera, il segretario del PD Enrico Letta ha ottenuto il 43,32% delle preferenze con 3.573 voti.Il candidato del centrodestra, Tommaso Marrocchhesi Marzi, e 37,09% con 3.059 voti. Molto più distanziati gli altri 5 candidati, con Elena Golini, che corre per Potere al Popolo, al 7,14% in terza posizione.

L’affluenza alle urne

Dimezzata l’affluenza nel collegio uninominale di Siena: l’asticella si ferma al 35,93%, rispetto al 78,51% delle politiche del marzo 2018. Il dato diffuso dal Viminale alla chiusura dei seggi delle 15 e’ di 71.868 sui 200.038 aventi diritto al voto.