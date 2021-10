Superman fa coming out e diventa bisessuale: nel nuovo fumetto il supereroe DC avrà una storia gay

12 Ottobre 2021 12:24

Nel prossimo numero della DC Comics “Superman: Son of Kal-El”, il supereroe farà coming out, il figlio di Clark Kent avrà una storia gay con un giornalista

Anche i fumetti abbracciano il mondo LGBT. Superman ha deciso di fare coming out ed esternare al mondo la propria bisessualità. Qualcuno storcerà il naso, alcuni grideranno allo scandalo, altri lo accetteranno e basta come accade quando un personaggio importante fa una dichiarazione del genere. E Superman è una vera e propria stella del panorama fumettistico mondiale: IGN lo mette al primo posto nella speciale classifica dei più grandi di sempre. Il kryptoniano è un simbolo, un punto di riferimento, nel quale chiunque può riconoscersi, anche per quanto riguarda la sua sessualità. Nel prossimo numero della DC Comics “Superman: Son of Kal-El” Jon Kent, figlio di Clark Kent (primo Superman) e Lois Lane, che attualmente ha preso il posto del padre come Superman, avrà una storia gay con il giornalista Jay Nakamura.

L’iniziale amicizia fra i due diventerà una storia romantica nel momento in cui il giornalista consolerà l’Uomo d’Accio in preda a una crisi fisica e mentale dovuta alla pressione dovuta al suo ruolo di eroe, sempre impegnato a tenere tutti al sicuro. “Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi e tutti meritano di vedere se stessi nei loro eroi e sono molto grato che DC e Warner Bros condividano questa idea – ha dichiarato lo scrittore Tom Taylor – il simbolo di Superman è sempre stato sinonimo di speranza, verità e giustizia. Oggi quel simbolo rappresenta qualcosa di più. Oggi, più persone possono vedersi nel supereroe più potente dei fumetti“.

L’artista John Timms ha aggiunto: “sono incredibilmente onorato di lavorare al fianco di Tom nella serie Superman: Son of Kal-El, che mostra Jon Kent affrontare la sua complessa vita moderna, salvando anche il mondo dalle sue più grandi minacce, cattivi e minacce“. Jim Lee, Chief Creative Office ed editore DC ha dichiarato: “non potremmo essere più orgogliosi di raccontare questa importante storia di Tom Taylor e John Timms. Parliamo molto del potere del DC Multiverse nella nostra narrazione e questo è un altro incredibile esempio. Possiamo avere Jon Kent che esplora la sua identità nei fumetti così come Jon Kent che impara i segreti della sua famiglia in tv su Superman & Lois. Convivono nei loro mondi e tempi, e i nostri fan possono godersi entrambi contemporaneamente“.