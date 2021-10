28 Ottobre 2021 13:15

Successo per gli stand delle aziende della Calabria presenti a “Tuttofood”, la fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare tenutasi dal 22 al 26 ottobre nei padiglioni di Rho/Milano

Grande successo per gli stand delle aziende della Calabria presenti a “Tuttofood”, la fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare tenutasi dal 22 al 26 ottobre nei padiglioni di Rho/Milano e chiusasi con l’affluenza record di oltre 150.000 visitatori. Le numerose realtà calabresi si sono distinte per l’alta qualità dei prodotti così come per la grande disponibilità e accoglienza dei loro espositori. Ne sono brillanti esempi la Salumi San Vincenzo di Vincenzo Rota, la Fungo Sila Filippo Mancuso, la Fattoria Sila Claudio Vivacqua, la Conserve alimentari Callipo di Callipo Giacinto, la Morabito Pietro Olive e Conserve, ma anche tante altre presenti alla Fiera di Milano. Anche Klaus Davi, titolare dell’omonima prestigiosa agenzia di comunicazione d’impresa, ha fatto il giro per i padiglioni di “Tuttofood” soffermandosi con particolare attenzione proprio negli stand calabresi tra cui quello di Vincenzo Rota, tra i piu apprezzati imprenditori alimentari della Calabria nel mondo dei salumi, e di Filippo Mancuso, al top per quel che riguarda la lavorazione di funghi e tartufi.