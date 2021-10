I cognomi messinesi: storia e origine dei Parisi, di chiara derivazione francese

8 Ottobre 2021 11:09

Il consueto viaggio di StrettoWeb tra i cognomi messinesi ci porta oggi alla scoperta della storia e delle origini dei Parisi

Altro cognome, altra storia. Oggi la lente d’ingrandimento, in merito alla consueta rubrica di StrettoWeb, è sul cognome Parisi, tra i più diffusi a Messina e in generale molto conosciuto al Sud Italia.

L’origine del cognome ha diverse derivazioni, secondo varie fonti, ma tutte con un comun denominatore: la Francia. L’etimologia del termine deriverebbe infatti dal toponimo della capitale, Parigi, che in francese si scrive Paris e in latino Parisi. Altre ipotesi fanno invece riferimento alla popolazione gallica dei Parisii, che dalla Normandia si spostò in Italia dopo la conquista delle Gallie e al seguito delle legioni romane. Questo fu uno dei motivi che portò ben presto al “trasferimento” del cognome in Italia, grazie anche al successivo insediamento di note famiglie nobiliari che dal regno normanno si stabilirono in Sicilia diffondendo poi il cognome in tutta l’isola. Il capostipite, secondo il Villablanca, è da far risalire a tale Gualtiero, governatore di Parigi prima dell’anno 1000. La sua famiglia giunse nel Mezzogiorno italiano stabilendosi in Calabria, tra Cosenza e Reggio. Una terza ipotesi è quella risalente al personaggio greco Paride, figlio del Re di Troia Priamo.

E’ il motivo, ovviamente, per cui il cognome Parisi è molto diffuso soprattutto nel Meridione. Esistono oltre 8 mila famiglie con questo nome nella penisola, ma quasi 2.500 sono solo in Sicilia. Alta diffusione c’è anche in Campania, dove le famiglie sono quasi 1.500, e a Bari, città in cui il cognome è toponimo. La mappa qui di seguito è abbastanza eloquente. Tra le varianti del cognome, si possono indicare Paris, Parise, Parisio, Parisani, Parisini, Parisiotto.

Per quanto riguarda i personaggi famosi, da segnalare l’alfiere Demetrio, che partecipò alla campagna del 1860 in difesa del Regno delle due Sicilie; il sottosegretario del Governo Prodi Arturo; il politico e giornalista Massimo; la ballerina Heather (il nonno era originario di Cosenza anche se lei è nata a Los Angeles) e il Premio Nobel per la fisica Giorgio.