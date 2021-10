Stanotte torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora

30 Ottobre 2021 18:00

Fra la notte di sabato 30 e domenica 31 ottobre dovranno essere regolati gli orologi. Perderemo un’ora di luce al pomeriggio ma la recupereremo al mattino

In questo fine settimana dormiremo un’ora in più, saluteremo l’ora legale e torneremo all’ora solare: nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre sarà necessario spostare le lancette dell’orologio indietro di 60 minuti, guadagnando così un’ora di sonno. Non sarà un addio, ma solo un arrivederci, quello all’ora legale. La proposta della Commissione Europea di introdurre il modello dell’orario unico è ancora in stallo. Anche se l’Italia aveva già espresso la propria contrarietà: l’ora legale, introdotta per la prima volta in tempo di guerra, fa risparmiare quasi 100 milioni di euro l’anno e non ci sarebbero prove scientifiche sul fatto che il cambio dell’ora danneggi l’equilibrio psicofisico. Secondo diverse stime, soltanto nel 2020, in Italia i benefici dell’ora legale hanno determinato un risparmio pari a 400 milioni di kWh e una notevole riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

Come detto in precedenza, il lato positivo è che, almeno il primo giorno, ci godremo un’ora in più di sonno. Tuttavia l’impressione generale è che le giornate saranno più corte: in realtà perderemo un’ora di luce al pomeriggio che però recupereremo al mattino, come noterà soprattutto chi si sveglia presto. C’è poi da considerare che, come ogni anno, i nuovi orari determineranno una sorta di sfasamento dell’orologio biologico, soprattutto per quel che riguarda il ritmo sonno-veglia. In molti dunque potrebbero risentire di questo passaggio accusando ansia, stress e un generale senso di spossatezza e smarrimento.

Potremmo qualificare l’ora solare come “quella normale” dato che rappresenta l’orario scandito dal proprio fuso orario di riferimento. Al contrario l’ora legale potrebbe essere considerata una sorta di ‘trucco’ impiegato in primavera ed estate. Non resta dunque che accogliere l’ora solare, che resterà in vigore fino alla notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, quando in quel caso ci toccherà spostare di nuovo in avanti le lancette dell’orologio per ritornare all’ora legale.