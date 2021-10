24 Ottobre 2021 17:07

Numero di spettatori e incasso di Reggina-Parma: c’è il dato ufficiale comunicato dal club amaranto

Era di 8.442 il record di spettatori stagionale in una partita di Serie B e spettava a Lecce-Monza della scorsa settimana, ma il Granillo lo ha superato. C’è il dato di presenze ufficiale per Reggina-Parma ed è di 8.693, con un incasso di 123.169, 20 €. Non è stata toccata, dunque, la quota dei 9 mila, ma a Reggio Calabria – comunque – questo pomeriggio è uno spettacolo.