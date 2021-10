Sostenibilità e qualità valori essenziali per i consumatori

7 Ottobre 2021 12:35

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Sostenibilità e tracciabilità dei prodotti ricevono un ampio consenso e definiscono i negozi del futuro. E’ in sintesi la conclusione cui arriva l’indagine Ey-Swg presentata oggi in occasione della terza e ultima giornata dell’Ey Digital Summit ‘Racconti del futuro”, svoltasi a Roma presso ‘La Lanterna’. Il 58% degli intervistati è propenso ad acquistare in negozi che si impegnano a ridurre l’impatto sull’ambiente; la qualità rappresenta un valore essenziale (76%) seguita da sostenibilità (64%) e innovazione (61%).

Secondo Donato Ferri, Managing Partner Ey Consulting Europe West, “le aziende hanno un ruolo fondamentale nell’evoluzione economico-sociale del Paese perché sono in grado di anticipare i grandi cambiamenti, di influire sulla velocità dei processi di trasformazione e di proporre modelli di consumo che rispecchiano la cultura e i valori delle persone”.

“Prodotti e servizi sostenibili assumono sempre maggiore importanza per i consumatori e circa il 64% di loro – spiega – è disposto a cambiare i propri comportamenti di acquisto se questi hanno benefici sulla società. Di fronte a questi segnali le aziende hanno come missione primaria quella di trasmettere fiducia e credibilità. è il momento della discontinuità e di azioni trasformative in grado di coniugare velocità e sostenibilità di lungo periodo” sottolinea Ferri.