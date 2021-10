Sonny Colbrelli vince la Parigi-Roubaix, l’esultanza dei telecronisti Rai: “l’Italia vince la regina delle classiche!” [VIDEO]

4 Ottobre 2021 16:07

Sonny Colbrelli vince la Parigi-Roubaix, un italiano trionfa 22 anni dopo l’ultima volta: i telecronisti Rai pazzi di gioia, l’esultanza diventa virale

Sporco di fango, stanco e felice. Sonny Colbrelli arriva per primo sul traguardo della Parigi-Roubaix in un’immagine che sembra tratta da un film. Un’impresa storica per il ciclismo italiano che torna a portare un suo rappresentante sul gradino più alto del podio nella regina delle classiche a più di 20 anni dall’ultima volta. Il successo precedente era datato 1999, opera di Tafi. Quella di Colbrelli è stata una vittoria emozionante al termine di una volata in cui l’azzurro ha superato Vermeersch e Van der Poel. Vittoria che ha esaltato anche il telecronista Rai Andrea De Luca letteralmente esploso in un’esultanza diventata virale sui social: “l’Italia torna a vincere la regina delle classiche! Grandissimo Sonny!!!”.