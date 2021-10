Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo partito tallonato dal Partito Democratico. La Lega crolla al 19% [DATI]

22 Ottobre 2021 11:31

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia resta primo partito. Il Pd sfiora il 20% e supera la Lega che vede come un miraggio il 34% delle elezioni Europee

Che la Lega sta attraversando un’estrema difficoltà è sotto gli occhi di tutti: l’esito delle elezioni comunali, il travaglio interno e la crisi della leadership di Salvini stanno facendo soffrire il Carroccio. Ciò si riflette sui voti reali e sui sondaggi nazionali: il 34% delle elezioni Europee è un miraggio e la Lega, al momento, secondo il sondaggio Supermedia Agi/YouTrend, non va oltre il 19%. Al primo posto rimane Fratelli d’Italia con il 20,5%, vicino al partito di Giorgia Meloni è il Partito Democratico di Enrico Letta, che sale al 19,7% (+0,6 in un mese). Per i democratici si tratta del miglior risultato dopo molti mesi: per la precisione da febbraio, prima della nascita del governo Draghi. Sempre giù il Movimento 5 Stelle che ora è sotto il 16% nonostante il grande impegno di Giuseppe Conte. Ma perde terreno anche Forza Italia seppur uscito meglio degli alleati dalle elezioni con Roberto Occhiuto vincitore in Calabria.

Per quanto riguarda le coalizioni: la somma di Fdi, Lega e Forza Italia vale intorno al 48% dei consensi, mentre la coalizione di Pd e M5S arriva al 43%.