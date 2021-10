Smart e-cup a Messina: anche Caronte & Tourist in pista al PalaRescifina

20 Ottobre 2021 18:20

Messina: avrà i colori e i loghi di Caronte & Tourist una delle Smart che domattina alle 11 convergeranno a Piazza Unione Europea, per la cerimonia di presentazione della “Smart e-cup”

Avrà i colori e i loghi di Caronte & Tourist una delle Smart che domattina alle 11 convergeranno in Piazza Unione Europea, per la cerimonia di presentazione della “Smart e-cup”. A guidare la piccola ma grintosissima elettrica griffata Caronte saranno Salvatore Caristi e Vincenza Allotta, entrambi rallysti esperti e dal ricchissimo palmares. La “Smart e-cup” è il primo campionato turismo al mondo dedicato ad una vettura elettrica. In questo 2021 le Smart si sono date battaglia nei principali autodromi italiani (Pergusa, Vallelunga, Imola, Varano, Misano) non facendo mai mancare adrenalina, emozioni e divertimento. Adesso tocca a Messina, per una kermesse compresa in un vasto programma di mostre del “e.motorshow”.