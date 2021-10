Siracusa, 13 furti con ‘spaccata’ ai danni dei commercianti: arrestati 2 giovani ladri

5 Ottobre 2021 13:10

Due giovani di 21 e 26 anni sono stati arrestati grazie al lavoro congiunto Polizia di Stato e carabinieri di Siracusa: sarebbero gli autori di 13 furti con ‘spaccata’ ai danni di commercianti di zona

Erano diventati dei veri e propri specialisti, ma la Polizia di Stato e i carabinieri di Siracusa li hanno individuati ed arrestati. Due giovani di 21 e 26 anni sono finiti in manette con l’accusa di furto aggravato: sarebbero loro i protagonisti di 13 furti avvenuti negli esercizi commerciali cittadini. I due adoperavano il metodo della “spaccata“: in piena notte, facevano irruzione nei negozi sfondando la vetrata con un motociclo lanciato a tutta velocità, poi li derubavano dell’incasso contenuto nei registratori di casa e della merce presente. I due avevano preso di mira bar, tabaccherie, benzinai, panifici, parrucchieri e negozi di alimentari, causando loro danni alle strutture. L’indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. La squadra mobile e i carabinieri sono riusciti a risalire ai due grazie ai numerosi filmati delle telecamere di video sorveglianza. Le indagini continuano per individuare eventuali fiancheggiatori.