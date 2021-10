Sinopoli: sequestrata una struttura abusiva costruita all’interno del cimitero comunale

2 Ottobre 2021 11:40

Sinopoli, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di un manufatto abusivo

A Sinopoli, i Carabinieri, all’interno del cimitero comunale, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, hanno riscontrato la presenza di un manufatto abusivo consistente in una costruzione in cemento e mattoni destinata verosimilmente ad ospitare 2 salme.

L’azione delittuosa, è stata con ogni probabilità posta in essere in risposta alla mancata concessione di permessi, da parte del comune di Sinopoli a fronte di alcune richieste di edificazione, presentate nei mesi passati, ad alcun tipo di struttura sul suolo cimiteriale, di proprietà del demanio. Sono in corso accertamenti relativi all’identificazione degli autori, e di eventuali mandanti, dell’abuso edilizio.