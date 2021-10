30 Ottobre 2021 15:36

“Non è diffamazione”, Sgarbi batte Scanzi in tribunale ad Enna: assolto il critico d’arte

Il tribunale di Enna ha assolto Vittorio Sgarbi per diffamazione in quanto il reato di ingiurie è stato depenalizzato. A denunciare il critico d’arte per diffamazione era stato il giornalista Andrea Scanzi. I fatti risalgono al 2018, quando tra il giornalista e Sgarbi volarono pesanti insulti sui social e in una trasmissione televisiva.