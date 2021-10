Sicilia, che flop sul Pnrr: bocciati i progetti per l’acqua in agricoltura. Sorride invece la Calabria

4 Ottobre 2021 15:08

Movimento 5 Stelle e Pd attaccano il Governo regionale, l’Assessore Scilla invece parla di “ostilità recidiva da Roma”: tutte le opere cantierabili per la Sicilia sono state bocciate

Il Governo dice “no” alla programmazione di spesa della Sicilia e adesso rischiano di andare persi una parte consistente dei fondi del Pnrr destinata all’Isola. Nella graduatoria dei progetti diffusa dal Ministero delle Politiche agricole sugli “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” nessuno dei progetti presentati dalla Regione risulta tra quelli “esecutivi ammissibili al finanziamento” o “definitivi ammissibili”. Secondo quanto appare nella dashboard della piattaforma “Dania”, il danno inteso come mancate risorse assegnate ammonta a circa 750 milioni di euro.

In provincia di Palermo oltre 43 milioni di euro, suddivisi in quattro progetti riguardanti il Consorzio di bonifica, avrebbero potuto consentire un pieno utilizzo della diga Garcia, con una nuova rete di distribuzione che avrebbe potuto rifornire meglio la zona del medio e alto Belice. In provincia di Trapani uno dei quattro progetti puntava sulla manutenzione del letto fiume Delia (8,2 milioni), mentre ad Agrigento erano stati presentati sei investimenti: il più elevato, con oltre 39 milioni di euro di importo, riguardava l’alimentazione a gravità della vasca Alta Martusa di Caltabellotta e l’irrigazione delle campagne di Ribera con utilizzo delle acque delle dighe Prizzi e Gammauta. A Gela, in provincia di Caltanissetta, era stato messo a punto un progetto per la rete irrigua dipendente dal lago artificiale Disueri: 19,3 milioni di investimento. Altri 5,7 milioni di euro, invece, avrebbero potuto dare una mano alla razionalizzazione delle acque superficiali del fiume San Paolo nei comuni di Francavilla di Sicilia e Motta Camastra, in provincia di Messina. Questi, come tanti altri interventi, non sono stati giudicati meritevoli del finanziamento, venendo esclusi anche dalla lista dei progetti che potrebbero essere recuperati nel caso in cui rimanessero risorse inutilizzate: quell’elenco non vede neanche un progetto siciliano.

“Apprendiamo dal Mipaaf che solo 31 dei 63 progetti presentati dalla Sicilia sono stati presi in considerazione attraverso il decreto di approvazione degli elenchi dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento con fondi afferenti al PNRR per investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo. E questo lo dice lunga sulla recidiva ostilità di Roma nei confronti della agricoltura siciliana”, conferma l’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale, Toni Scilla. “Con quale criterio e come si è proceduto alla selezione? È chiaro che qualcosa non quadra. Il Ministro Patuanelli scade in valutazioni sommarie a tutto svantaggio della Sicilia, e non è la prima volta che lo fa. Ricordiamo il tentativo di scippare fondi del PSR. Un atteggiamento ostile, che registriamo per l’ennesima volta, e che ci porterà ad effettuare le dovute verifiche e valutazioni”.

“A disposizione in questo ambito, strategico per l’economia dell’Isola, ci sono complessivamente 1,6 miliardi di euro. Il primo di ottobre il ministero delle politiche agricole ha reso noto il decreto con l’elenco delle infrastrutture irrigue ammissibili: sono 149 in tutta Italia, nessuno dalla Sicilia. Bocciati sonoramente i 31 progetti dell’Isola, un altro grande traguardo da ascrivere all’inadeguatezza del governo guidato da Nello Musumeci”, dice il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, a margine del sopralluogo alla zona industriale di Lentini, in provincia di Siracusa, insieme al sottosegretario Giancarlo Cancelleri e al candidato sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro.

Resta equilibrato invece il deputato Giorgio Trizzino, ex Movimento 5 Stelle, che non si schiera contro il Governo regionale: “cominciamo bene con la ripartizione dei fondi del Pnrr! Il Ministero dell’Agricoltura ha bocciato tutti i 31 progetti della Regione Sicilia che sarebbero dovuti servire a modernizzare la rete idrica dei nostri comuni. Questa volta non si può che essere d’accordo con il Presidente Musumeci perché se è vero che almeno 20 miliardi del Pnrr dovranno giungere in Sicilia, mi chiedo perché il Ministro Patuanelli abbia deciso di non ammettere al finanziamento questo primo gruppo di progetti urgenti che riguardano i consorzi di bonifica e quindi la nostra agricoltura. Cercheremo di farcelo spiegare”. Se la Sicilia per il momento piange, la Calabria invece può sorridere. In totale dei 471 milioni di euro finanziati per 35 progetti, ben 20 riguardano proprio la Calabria. A seguire 11 la Campania, 3 la Basilicata e 1 la Puglia.