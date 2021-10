Sicilia, cena Miccichè-Renzi: “presto l’ex premier del Pd passerà nel Centro/Destra”

19 Ottobre 2021 16:00

Sicilia, cena Miccichè-Renzi: “Forza Italia sposa Italia Viva? Macché. L’ho detto all’ex premier che i matrimoni si celebrano a Roma. Non un matrimonio, ma ottimi rapporti. In ogni caso credo che il destino di Renzi sia nel centrodestra”

E’ volato sino a Firenze, Gianfranco Miccichè, per incontrare il leader di Italia Viva, Matteo Renzi in una cena proficua in termini di alleanze come ha svelato il quotidiano “La Sicilia”. Sulle pagine di “La Repubblica”, Miccichè afferma: “Forza Italia sposa Italia Viva? Macché. L’ho detto all’ex premier che i matrimoni si celebrano a Roma. Non un matrimonio, ma ottimi rapporti. In ogni caso credo che il destino di Renzi sia nel centrodestra. Secondo me alle comunali di Palermo e Genova, Renzi ufficializzerà la sua adesione al centrodestra”. “Sicilia Futura – prosegue Miccichè – ha deciso già da tempo di aderire a Forza Italia e Renzi mi ha chiesto la possibilità di mantenere il gruppo di Italia Viva all’Ars almeno fino alle comunali di Palermo: se uscissero Tamajo e D’Agostino resterebbe solo Laccoto. Io ho detto di sì, intanto perché mi conviene avere un capogruppo in più e poi perché i buoni rapporti sono la vera cosa che conta in politica”. Intanto il leader di Sicilia Futura Edy Tamajo parla “dell’Isola come laboratorio politico “e domani dovrebbe ufficializzare l’accordo “Forza Italia Viva”.