Aricò preoccupato dallo sciopero dei trasporti: “serve il Ponte sullo Stretto, vivere in Sicilia non può significare avere meno possibilità”

11 Ottobre 2021 16:22

“Tutti gli italiani devono avere uguali possibilità di movimento”, afferma il Capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana del partito Diventerà Bellissima

“Serve subito, per la Sicilia e i siciliani, il Ponte sullo Stretto”. E’ quanto scrive sui social Alessandro Aricò, Capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana del partito Diventerà Bellissima. E’ in corso “un nuovo sciopero dei trasporti che coinvolgerà anche la nostra regione. Tutti gli italiani devono avere uguali possibilità di movimento, che saranno impossibili oggi e in casi come questo. Quello che chiediamo da anni è la realizzazione del ponte sullo Stretto, in attesa che una compagnia aerea siciliana colleghi stabilmente gli aeroporti con gli scali di Roma e Milano. Vivere su un’isola non può significare avere meno possibilità”.