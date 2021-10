Forza Nuova, Serracchiani e Malpezzi in coro: “chiediamo lo scioglimento. Antifascismo valore fondamentale della Repubblica”

13 Ottobre 2021 12:17

Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, capogrppo Pd alla Camera e al Senato, chiedono lo scioglimento di Forza Nuova

“La gravità di quanto accaduto a Roma sabato sera, di chiara matrice fascista, impone una scelta chiara: lo scioglimento di Forza Nuova. L’antifascismo è valore fondante della nostra Repubblica, sarebbe incomprensibile dividersi“. È quanto affermano Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, capogruppo Pd alla Camera e al Senato in merito alla questione antifascista e al possibile scioglimento di Forza Nuova. “Noi – aggiungono – crediamo che proprio le caratteristiche di quei fatti, dall’irruzione e devastazione della sede della Cgil ai tentati assalti al Parlamento e al palazzo del governo, richiedano una risposta da parte dello Stato e che questa risposta debba trovare l’intera comunità politica unita. Crediamo che mai come in questa situazione il Paese debba reagire compatto e solidale. Per questo chiediamo a tutte le forze politiche del Parlamento di unirsi e, anche attraverso lo strumento di un tavolo comune, costruire una linea condivisa sulla richiesta al governo di intervenire sulla base della legge Scelba per sciogliere Forza Nuova“.