Serie B Volley, la Tonno Callipo ospita il Partinico. Coach Agricola: “l’obiettivo è far crescere i giovani in un torneo competitivo”

16 Ottobre 2021 12:02

Inizia stasera, sabato 16 ottobre (ore 17.00) il Campionato di serie B, che vedrà la Tonno Callipo Volley ospitare al PalaValentia i siciliani del Partinico

È una Callipo che presenta pochi innesti quella affidata a coach Nico Agricola. Si tratta dello schiacciatore Simone Orto proveniente dalla Roomy Catania; dei centrali Emanuele Bonsignore dal Volley Modica e Marco Belluomo dalla Gupe Catania; dell’opposto Angelo Constantin Dumitrache dal Volley Modica e del palleggiatore Lorenzo Alcantarini. La squadra giallorossa, inserita nel Girone M, giocherà contro due consorelle calabresi, il Cinquefrondi dell’ex Chirumbolo (gare il 30 ottobre prossimo e 29 gennaio ’22) ed il Lamezia di coach Torchia (4 dicembre prossimo e 5 marzo ’22). Le altre avversarie sono invece nove formazioni siciliane. Si tratta di: U.S. Universal Catania (Tremestieri Etneo), USD Aquila Bronte, ASD Papiro Volley (Fiumefreddo di Sicilia), Volley Catania, Gupe Volley Catania, Volley Letojanni, Volo Saber Palermo, Ma Provenzano Partinico, Paomar Volley Siracusa.

Saranno dunque i palermitani del Mam Provenzano Partinico a saggiare la prima performance della Callipo stasera sul campo del PalaValentia. Invece sabato prossimo 23 ottobre, giallorossi nella loro prima trasferta contro Savam Costruzioni Letojanni.

Formula

Il calendario prevede due soste: la prima nel periodo natalizio che va dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022; poi quella ‘pasquale’ il 17 aprile 2022. Riguardo la formula del campionato due le squadre che accederanno ai play off promozione, la prima e la seconda; mentre per le retrocessioni saranno le ultime tre classificate a lasciare il campionato. Relativamente invece ai play out, diventerà fondamentale il distacco tra la 9/a e la 10/a classificata: se sarà di 3 o più punti retrocederà la 10/a, in caso contrario ci saranno i play out.

AGRICOLA. “Abbiamo una squadra molto giovane fra i 16 e 19 anni – spiega coach Agricola -, l’obiettivo principale è quello di far crescere e maturare i nostri ragazzi in un campionato molto competitivo e di buon contenuto tecnico. Per noi sarà un buon banco di prova in un girone molto impegnativo. Le squadre siciliane storicamente sono bene attrezzate al clima agonisticamente elevato del campionato. Noi dovremo affrontarlo con il giusto spirito e la voglia di ben figurare”.

Calendario andata e ritorno

16-12-21 T. C. Vibo-Partinico 15-1-22

23-10-21 Letojanni-T. C. Vibo 22-1-22

30-10-21 T. C. Vibo-Cinquefrondi 29-1-22

6-11-21 T. C. Vibo-Univ. Ct. 5-2-22

13-11-21 Bronte-T. C. Vibo 12-2-22

20-11-21 T. C. Vibo-Volley Ct. 19-2-22

27-11-21 Papiro Ct-T. C. Vibo 26-2-22

4-12-21 T. C. Vibo-Raffaele 5-3-22

11-12-21 Siracusa-T. C. Vibo 12-3-22

18-12-21 T. C. Vibo-Volo S. PA 19-3-22

8-1-22 Gupe V.-T. C. Vibo 26-3-22

Il roster completo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella stagione agonistica 2021-2022 nel Girone M di serie B è il seguente:

1.Laurendi Domenico CAP. (palleggiatore, 188 cm, CLASSE 2002, confermato)

7.VIZZARI DIEGO (opposto, 182 cm, CLASSE 2004, proveniente Tonno Callipo Vibo, Serie D)

6.BELLUOMO MARCO (centrale, 195 cm, CLASSE 2003, proveniente Gupe Catania, Serie B girone M)

3.BONSIGNORE EMANUELE (centrale, 193 cm, CLASSE 2004, proveniente Volley Modica, Serie C Sicilia)

2.ORTO SIMONE (schiacciatore, 184 cm, CLASSE 2004, proveniente Roomy Catania, Serie B girone M)

4.IURLARO SIMONE (schiacciatore, 188 cm, CLASSE 2005, proveniente Tonno Callipo Vibo, Serie D)

10.Cugliari Daivydas (libero, 178 cm, CLASSE 2003, confermato)

9.ALCANTARINI LORENZO (palleggiatore, 188 cm, CLASSE 2004, proveniente Volley Pineto, Serie C Abruzzo).

8.DUMITRACHE COSTANTIN ANGELO (schiacciatore/opposto, 193 cm, CLASSE 2004, proveniente Volley Modica, Serie C)

12.FACCIOLO ANTONINO (schiacciatore, 180 cm, CLASSE 2003, proveniente Tonno Callipo Vibo, Serie D)

13.CORTESE ANDREA (schiacciatore/libero, 177 cm, CLASSE 2005, proveniente Tonno Callipo Vibo, Serie D)

5.MIRARCHI FABRIZIO (centrale, 189 cm, CLASSE 2004, proveniente Tonno Callipo Vibo, Serie D)

14.ELIA NICOLA (centrale, 190 cm, CLASSE 2002, proveniente Tonno Callipo Vibo, Serie D)

11.GUARASCIO GIANPAOLO (palleggiatore, 178 cm, CLASSE 2005, proveniente Tonno Callipo Vibo, Serie D)