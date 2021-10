E’ una Serie B sempre più ricca di stelle: un altro campione è pronto a sbarcare in cadetteria

30 Ottobre 2021 17:36

Giuseppe Rossi da domani si allenerà con la Spal: si appresta ad innalzare ancor di più, oltre alla tecnica, anche l’appeal di una Serie B che vede già grandi campioni

Menez, Vazquez, Buffon, Denis, Palacio. Serie A? No, eppure potrebbero starci ancora. Loro giocano in Serie B, quest’anno, e hanno aumentato senza dubbio l’appeal della categoria, al di là dell’innalzamento del valore tecnico. Ma non è finita. Un’altra grande stella, infatti, si aggiunge allo show: si tratta di Giuseppe (o Pepito) Rossi, che da domani inizierà ad allenarsi con la Spal. Lo ha annunciato il neo presidente Joe Tacopina, americano così come l’esperto e fantasioso attaccante, italiano ma nato negli Usa.

E con la Nazionale, Pepito, avrebbe potuto fare grandi cose. Secondo tanti, il nuovo 10 dell’Italia. Tecnica, rapidità, dribbling, fiuto del gol. Ha tutto, ma ha anche un’eccessiva fragilità fisica, che ne frena la carriera. Manchester United, Parma, Villarreal, Fiorentina. Inghilterra, Italia, Spagna nel destino, ma spesso in infermeria. Ora, dopo l’esperienza al Real Salt Lake, l’ennesimo ritorno in Italia. E ha ancora 34 anni.