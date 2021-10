Reggina, dicembre di fuoco: date e orari delle sfide di Serie B dalla 16ª alla 20ª giornata, Santo Stefano al Granillo

13 Ottobre 2021 21:49

Serie B, le date e gli orari dalla 16ª alla 20ª giornata: dal 3 al 29 dicembre si scende in campo cinque volte

Dicembre di fuoco. Per la Serie B, per la Reggina. Lecce, Como e Monza in trasferta, Alessandria e Brescia (giorno di Santo Stefano) in casa. Sotto l’albero, tanto duro lavoro per gli uomini di Aglietti. La Lega cadetta ha diramato una nota con le date e gli orari di tutte le partite dalla 16ª alla 20ª giornata. Di seguito l’elenco completo.

16ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 3 dicembre 2021

ore 20.30 PERUGIA – L.R. VICENZA

Sabato 4 dicembre 2021

ore 14.00 BENEVENTO – PORDENONE

ore 14.00 COSENZA – CREMONESE

ore 14.00 CROTONE – SPAL

ore 14.00 FROSINONE – TERNANA

ore 16.15 LECCE – REGGINA

Domenica 5 dicembre 2021

ore 14.00 ASCOLI – PARMA

ore 14.00 COMO – PISA

ore 16.15 BRESCIA – MONZA

ore 20.30 ALESSANDRIA – CITTADELLA

17ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 10 dicembre 2021

ore 18.00 CREMONESE – CROTONE

ore 20.30 TERNANA – BENEVENTO

Sabato 11 dicembre 2021

ore 14.00 CITTADELLA – ASCOLI

ore 14.00 MONZA – FROSINONE

Sabato 11 dicembre 2021

ore 14.00 PORDENONE – COSENZA

ore 14.00 SPAL – BRESCIA

ore 16.15 PISA – LECCE

Domenica 12 dicembre 2021

ore 14.00 PARMA – PERUGIA

ore 16.15 L.R. VICENZA – COMO

ore 20.30 REGGINA – ALESSANDRIA

18ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 18 dicembre 2021

ore 14.00 ASCOLI – CREMONESE

ore 14.00 COMO – REGGINA

ore 14.00 COSENZA – PISA

ore 14.00 CROTONE – PORDENONE

ore 16.15 FROSINONE – SPAL

Domenica 19 dicembre 2021

ore 14.00 ALESSANDRIA – PARMA

ore 14.00 BRESCIA – CITTADELLA

ore 16.15 PERUGIA – TERNANA

ore 18.30 BENEVENTO – MONZA

Lunedì 20 dicembre 2021

ore 20.30 LECCE – L.R. VICENZA

19ª GIORNATA DI ANDATA

Domenica 26 dicembre 2021

ore 12.30 PARMA – CROTONE

ore 15.00 CITTADELLA – COSENZA

ore 15.00 L.R. VICENZA – ALESSANDRIA

ore 15.00 MONZA – PERUGIA

ore 15.00 PORDENONE – LECCE

ore 15.00 REGGINA – BRESCIA

– BRESCIA ore 15.00 SPAL – BENEVENTO

ore 18.00 CREMONESE – COMO

ore 18.00 TERNANA – ASCOLI

ore 20.30 PISA – FROSINONE

1ª GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 29 dicembre 2021