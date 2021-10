Allerta Meteo, anche venerdì 29 ottobre scuole chiuse in molti comuni per l’arrivo dell’Uragano Mediterraneo “Apollo”: l’ELENCO aggiornato in diretta

28 Ottobre 2021 18:06

Allerta Meteo: anche domani, venerdì 29 ottobre, molte scuole rimarranno chiuse per maltempo

Prosegue anche per la giornata di domani, venerdì 29 ottobre, l’allerta meteo per l’arrivo del Medicane o Uragano Mediterraneo si è formato stamani sul mar Jonio, dopo che un Ciclone Mediterraneo nei giorni scorsi ha già flagellato la Sicilia provocando 3 morti tra Scordia e Gravina di Catania. Anche nella giornata di domani, venerdì 29 ottobre, quindi le scuole di molti comuni rimarranno chiuse.

Il maltempo si intensificherà nelle prossime ore e colpirà infatti Calabria e Sicilia. L’area più esposta al rischio di piogge e temporali è l’estremità sud/orientale dell’Isola e in modo particolare la provincia di Siracusa. Anche la Calabria dovrebbe subire sempre domani l’impatto del Medicane con forti piogge soprattutto nel reggino jonico: il Centro Funzionale regionale ha diramato un’allerta arancione per tutta la provincia di Reggio. Saranno i sindaci a decidere se chiudere o meno le scuole per la giornata di domani.

Di seguito l’elenco completo dei comuni, che aggiorneremo minuto per minuto, in cui le scuole rimarranno chiuse venerdì 29 ottobre:

SICILIA

Catania

Gravina di Catania

Mineo (Catania)

(Catania) Messina

Savoca (Messina)

(Messina) Milazzo (Messina)

(Messina) Torregrotta (Messina)

(Messina) Falcone (Messina)

(Messina) Spadafora (Messina)

(Messina) Oliveri (Messina)

(Messina) San Piero Patti (Messina)

(Messina) Taormina (Messina)

(Messina) Venetico (Messina)

(Messina) Brolo (Messina)

(Messina) San Filippo del Mela (Messina)

(Messina) Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

(Messina) Monforte San Giorgio (Messina)

(Messina) Letojanni (Messina)

(Messina) Sant’Angelo di Brolo (Messina)

(Messina) Tripi (Messina)

(Messina) Piraino (Messina)

(Messina) Condrò (Messina)

(Messina) Mazzarrà Sant’Andrea (Messina)

(Messina) Rodì Milici (Messina)

(Messina) Gioiosa Marea (Messina)

(Messina) Agira (Enna)

(Enna) Nicosia (Enna)

(Enna) Piazza Armerina (Enna)

(Enna) Nicosia (Enna)

(Enna) Gela (Caltanissetta)

(Caltanissetta) Pozzallo (Ragusa)

(Ragusa) Modica (Ragusa)

(Ragusa) Siracusa

Lentini (Siracusa)

(Siracusa) Francofonte (Siracusa)

(Siracusa) Carlentini (Siracusa)

(Siracusa) Avola (Siracusa)

(Siracusa) Marzamemi (Siracusa)

(Siracusa) Rosolini (Siracusa)

(Siracusa) Noto (Siracusa)

(Siracusa) Ferla (Siracusa)

(Siracusa) Solarino (Siracusa)

CALABRIA