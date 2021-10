Allerta Meteo, in molti comuni di Calabria e Sicilia scuole chiuse anche Martedì 26 Ottobre: l’ELENCO aggiornato in tempo reale

25 Ottobre 2021 18:42

Allerta Meteo, anche domani scuole chiuse in molti comuni di Calabria e Sicilia per il Ciclone Mediterraneo

A causa del Ciclone Mediterraneo, anche domani, martedì 26 Ottobre, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni di Calabria e Sicilia. I Sindaci attenderanno l’emissione dei bollettini di allertamento della Protezione Civile per decidere se chiudere o meno le scuole anche domani così com’è già successo oggi in tantissimi comuni calabresi e siciliani. Il maltempo continuerà anche domani con forti piogge e temporali soprattutto nelle aree joniche dove il Ciclone Mediterraneo alimenterà ulteriori nubifragi, ed è quindi molto probabile che i livelli di allertamento siano ancora elevati (arancione e rosso).

Di seguito l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole martedì 26 ottobre rimarranno chiuse per ordinanza del Sindaco:

CALABRIA

Catanzaro

Vibo Valentia

Reggio Calabria

Locri (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Campo Calabro (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Villa San Giovanni (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Taurianova (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Polistena (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Siderno (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Rizziconi (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Bagnara Calabra (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Stilo (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Gerace (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Bovalino (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Sant’Agata del Bianco (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) San Roberto (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) San Lorenzo (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Brancaleone (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Ardore (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Samo (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Caulonia (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Cinquefrondi (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Gioia Tauro (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Antonimina (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Roccella Jonica (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Gioiosa Ionica (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Molochio (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Motta San Giovanni (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Montebello Jonico (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Sinopoli (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Palmi (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Melicuccà (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Santo Stefano (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Soverato (Catanzaro)

(Catanzaro) Marcellinara (Catanzaro)

(Catanzaro) San Vito sullo Ionio (Catanzaro)

(Catanzaro) San Vito (Catanzaro)

(Catanzaro) Montepaone (Catanzaro)

(Catanzaro) Botricello (Catanzaro)

(Catanzaro) Girifalco (Catanzaro)

(Catanzaro) Cerva (Catanzaro)

(Catanzaro) Borgia (Catanzaro)

(Catanzaro) Sersale (Catanzaro)

(Catanzaro) Tiriolo (Catanzaro)

(Catanzaro) Gasperina (Catanzaro)

(Catanzaro) Chiaravalle Centrale (Catanzaro)

(Catanzaro) Taverna (Catanzaro)

(Catanzaro) Magisano (Catanzaro)

(Catanzaro) Albi (Catanzaro)

(Catanzaro) Zagarise (Catanzaro)

(Catanzaro) San Pietro a Maida (Catanzaro)

(Catanzaro) Andali (Catanzaro)

(Catanzaro) Fossato Serralta (Catanzaro)

(Catanzaro) Torre di Ruggiero (Catanzaro)

(Catanzaro) Pentone (Catanzaro)

(Catanzaro) Vallefiorita (Catanzaro)

(Catanzaro) Squillace (Catanzaro)

(Catanzaro) Amaroni (Catanzaro)

(Catanzaro) Stalettí (Catanzaro)

(Catanzaro) Cropani (Catanzaro)

(Catanzaro) Cardinale (Catanzaro)

(Catanzaro) Amendolara (Cosenza)

(Cosenza) Joppolo (Vibo Valentia)

(Vibo Valentia) Dasà (Vibo Valentia)

(Vibo Valentia) Cirò Marina (Crotone)

(Crotone) Petilila Policastro (Crotone)

(Crotone) Pallagorio (Crotone)

(Crotone) Mellisa (Crotone)

(Crotone) Isola Capo Rizzuto (Crotone)

(Crotone) Rocca di Neto (Crotone)

(Crotone) Casabona (Crotone)

(Crotone) Mesoraca (Crotone)

(Crotone) Scandale (Crotone)

(Crotone) Roccabernarda (Crotone)

(Crotone) Cutro (Crotone)

(Crotone) Crucoli (Crotone)

(Crotone) Verzino (Crotone)

(Crotone) Caccuri (Crotone)

SICILIA