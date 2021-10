Allerta Meteo, scuole chiuse anche giovedì 28 ottobre: è allarme per il Ciclone Mediterraneo [ELENCO]

27 Ottobre 2021 16:31

Allerta Meteo: anche domani, giovedì 28 ottobre, in Sicilia le scuole rimarranno chiuse

In Sicilia anche domani, giovedì 28 ottobre, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni a causa dell’allerta meteo arancione. Dopo il forte maltempo che ha colpito l’isola e soprattutto la città di Catania nella giornata di ieri, alcuni sindaci hanno deciso di chiudere le scuole anche nella giornata di domani per il rischio incombente provocato dal Ciclone Mediterraneo posizionato sul mar Jonio.

Il Calabria invece la situazione è diversa e il maltempo concede una tregua: soltanto allerta gialla domani per la provincia di Reggio, nessuna allerta altrove. C’è comunque preoccupazione per il brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per venerdì e sabato.

Intanto ecco l’elenco aggiornato dei comuni in cui le scuole rimarranno chiuse domani, Giovedì 28 Ottobre: