Scuole a Messina, arrivano i fondi per laboratori e dotazioni digitali: l’elenco degli istituti

Il sottosegretario Floridia: “l’insegnamento integrato della Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica assumeranno un ruolo sempre più centrale e rivoluzionario nella scuola”

“Sono 39 le scuole di Messina e provincia che usufruiranno di un importante finanziamento, che ammonta in totale a 624 mila euro, da destinare agli spazi laboratoriali e dotazioni digitali per l’apprendimento delle STEM”. Afferma così in una nota il sottosegretario all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia. “E’ importante sottolineare che l’insegnamento integrato della Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica assumeranno un ruolo sempre più centrale e rivoluzionario nella scuola: grazie alle STEM vengono insegnate abilità che serviranno alle studentesse e agli studenti nella vita reale, sviluppando competenze consentiranno loro di arrivare al mercato del lavoro preparati e con una altissima competenza”, prosegue Floridia.

“Proprio per questo – conclude – è fondamentale reperire finanziamenti per le STEM perché rappresentano la scuola del futuro. In questa direzione vanno i fondi del PNRR, che ha destinato 1 miliardo di euro per la promozione delle competenze STEM, soprattutto per incentivare le studentesse allo studio di queste discipline”. Queste, nel dettaglio le scuole di Messina e provincia che sono rientrate nella graduatoria relativa all’avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10812:

“TOMMASO AVERSA” di Mistretta

I. C. ALI’ TERME

“CESAREO” di S. AGATA MILITELLO

IST.ISTR.SUP. “ANTONELLO” MESSINA

I.T. L. DA VINCI ECONOMICO TECNOLOGICO

“MANZONI – DINA E CLARENZA” MESSINA

Istituto Pirandello di Patti

I.C. CAPUANA di Barcellona Pozzo di Gotto

I. C. ISOLE EOLIE

RITA LEVI-MONTALCINI di San Piero Patti

I.C. GIARDINI

“A. LUCIANI” ME

I.C. S. MARGHERITA MESSINA

I.C. SANTO STEFANO CAMASTRA

I. C. FRANCAVILLA SICILIA

I.C. MILITI di Barcellona Pozzo di Gotto

I.C. D’ALCONTRES di Barcellona Pozzo di Gotto

LICEO LUCIO PICCOLO di Capo D’Orlando

LICEO VITTORIO EMANUELE III PATTI

ITI S. AGATA M.LLO TORRICELLI

I. C. TORRENOVA

I.C. SECONDO MILAZZO

I. C. PACE DEL MELA

ISTITUTO COMPRENSIVO – SAPONARA

I.C.S. TERESA DI RIVA

I. C. LIPARI

“LA FARINA – BASILE” di Messina

I.C.”MAZZINI” MESSINA

N.1″FOSCOLO”TAORMINA

I.I.S.S. “PUGLIATTI ” TAORMINA

I.C. DI TORREGROTTA

ITC CAPO D’ORLANDO MERENDINO

I. C. N. 2 “GIOVANNI PAOLO II” di Capo D’Orlando

I.S. BARCELLONA FERRARI

I.I.S. “RENATO GUTTUSO” di Milazzo

I.S. MINUTOLI MESSINA

N.11″PAINO-GRAV.”ME

ITET “E. FERMI” ECONOMICO E TECNOLOGICO di Barcellona Pozzo di Gotto

VERONA TRENTO -MESSINA