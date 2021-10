Serie B: prima sconfitta per la Reggina, ma la classifica sorride ancora

2 Ottobre 2021 18:29

E’ terminata Pisa-Reggina, gara valida per la 7ª giornata di Serie B: tutti i risultati e la nuova classifica

La Reggina cade 2-0 in trasferta a Pisa, arriva contro la capolista la prima sconfitta di questo campionato. Il risultato non rispecchia quanto visto in campo, per lunghi tratti la squadra di mister Aglietti ha infatti dominato il match. Molto più cinica la squadra di casa, che si conferma in un ottimo momento di forma fisica e mentale. Gli episodi hanno inciso negativamente sulla gara degli amaranto, i quali nel finale si sono complicati la vita restando in 10 uomini. Di seguito la nuova classifica, i risultati di giornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 7ª GIORNATA

VENERDI’ 1 OTTOBRE

ore 20:30

Lecce-Monza 3-0

DOMENICA 2 OTTOBRE

ore 14:00

Alessandria-Cosenza 1-0

Cremonese-Ternana 2-0

Crotone-Ascoli 2-2

Frosinone-Cittadella 0-1

ore 16:15

Pisa-Reggina 2-0

ore 18:30

Spal-Parma

DOMENICA 3 OTTOBRE

ore 14:00

Brescia-Como

ore 16:15

Pordenone-L.R. Vicenza

ore 20:30

Benevento-Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 19 Cremonese 15 Brescia 14 Lecce 14 Ascoli 13 Cittadella 12 Benevento 11 Reggina 10 Frosinone 10 Cosenza 10 Perugia 9 Monza 9 Parma 8 Spal 7 Ternana 7 Alessandria 4 Crotone 4 Como 3 Pordenone 1 Vicenza 0

PROSSIMO TURNO SERIE B (8ª GIORNATA)

SABATO 16 OTTOBRE

ore 14:00

Ascoli-Lecce

Crotone-Pisa

L.R. Vicenza-Reggina

Pordenone-Ternana

ore 16:15



Cosenza-Frosinone

Perugia-Brescia

ore 18:30



Como-Alessandria

DOMENICA 17 OTTOBRE

ore 14:00



Cremonese-Benevento

ore 16:15



Parma-Monza

ore 20:30