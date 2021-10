Scilla e Tropea orgoglio della Calabria: le località vincono il concorso “Nutella ti amo”

27 Ottobre 2021 20:32

Le due splendide mete turistiche sono tra le 42 città italiane vincitrici

Scilla è tra le 42 località italiane ad aver vinto il concorso “Nutella ti amo” istituito dalla prestigiosa società Ferrero. In Calabria ha vinto anche Tropea. Ad esultare sui social è il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone: “ciò ovviamente ci riempie di orgoglio perché ancora una volta, e ormai sempre più spesso, la nostra città è al centro dell’attenzione regionale e nazionale. Ciò ci spinge a lavorare sempre con più voglia per rendere la nostra città più bella e autorevole per confrontarsi con altre località importanti. Sappiamo perfettamente che la natura ci dà una grande opportunità, ma gli uomini e gli amministratori più di tutti hanno il dovere di coniugare sempre di più i valori naturalistici, mitologici, storici con la capacità di operare e amministrare nel migliore dei modi per far sì che tutto ciò sia un valore aggiunto a quello che la natura ci ha regalato. Con l’impegno i risultati arrivano. Scilla corre”. Un risultato meritato per la località che affaccia sullo Stretto di Messina, che per la sua bellezza è tra le mete turistiche più belle della provincia di Reggio Calabria.