Santelli, Nesci: “donna coraggiosa, la sua morte è una ferita ancora aperta”

15 Ottobre 2021 11:25

Santelli, Nesci: “un anno fa ci lasciava Jole Santelli, donna forte e coraggiosa che si è sempre battuta per le sue idee”

“Un anno fa ci lasciava Jole Santelli, donna forte e coraggiosa che si è sempre battuta per le sue idee. La sua improvvisa scomparsa ha scosso tutti ed è una ferita ancora aperta per la Calabria e le istituzioni. A lei e i suoi cari un pensiero commosso. Che la terra le sia lieve”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci.