San Procopio, il sindaco Giunta: “la politica si fa nei consigli comunale e l’opposizione guidata dal Dott. Lamberti non è mai stata presente

6 Ottobre 2021 23:01

San Procopio, il sindaco Giunta: “l’opposizione guidata dal Dott. Lamberti non è mai stata presente in consiglio e lo attestano le presenze delle varie sedute, che palesano la totale assenza dell’ex Sindaco sin dal giorno del mio insediamento”

“Si è cercato di creare una spinta mediatica, da parte dell’opposizione, in una sola direzione ovviamente opposta a quella della mia Figura, dunque mi chiedo semplicemente due cose: la prima è se ancora la politica si faccia durante i consigli comunali o solo quando ci si può fare pubblicità, visto che l’opposizione guidata dal Dott. Lamberti non è mai stata presente in consiglio e lo attestano lepresenze delle varie sedute, che palesano la totale assenza dell’ex Sindaco sin dal giorno del mio insediamento. La seconda è come mai nelle diverse interviste o dichiarazioni rilasciate non è mai stato detto che il Dott. Lamberti si sia dimesso solo a seguito dell’avvio del Procedimento di decadenza da consigliere per assenze ingiustificate ai Consigli Comunali?”, queste sono le frasi rilasciate dal Sindaco Arch. Giovanni Domenico Giunta, che prosegue “le dimissioni dei consiglieri di minoranza e maggioranza, le uniche realmente formalizzate, sono quelle del Dott. Furfaro e la Sig.ra Leonti, che hanno sempre dimostrato una partecipazione ai consigli comunali e che prima di dimettersi mi hanno spiegato le motivazioni per cui le facevano, che non hanno nulla a che vedere con il tentativo orchestrato in fretta e furia, di cui sappiamo l’esito, da parte di qualche personaggio che tutt’ora non ha nulla da fare se non quello di provare a creare fastidi e rallentamenti in un paese che invece ha il bisogno di una stabilità e continuità amministrativa. Quando ho intrapreso questo cammino, la cittadinanza di San Procopio sa bene cosa ho fatto, ho chiesto se qualcuno di loro avesse la voglia di provare a candidarsi nella mia lista, ma nelle persone c’è preoccupazione nel voler intraprendere una strada politica a causa del percorso che oggigiorno e soprattutto nei nostri territori non è semplice poiché tortuoso e complicato. Non è giusto criticare le scelte degli abitanti del mio paese, siamo tutti liberi e credo che il reale aspetto da valutare da questo loro essere titubanti è indice anche di saggezza, perché amministrare non dovrebbe essere preso alla leggera e come si può vedere tante volte si viene accusati dalle opposizioni di fatti che non stanno né in cielo né in terra, diffamando solo con l’intento di metter in risalto sé stessi, senza realmente contestare in sede consiliare, l’unico luogo ove dovrebbe aver luogo il dibattito politico negli interessi degli abitanti. Ormai si cerca di fare una pubblicità sulle spalle altrui. Penso che per il mio paese sino ad ora ho fatto il possibile, potrò aver sbagliato anche io in qualcosa e di certo non posso avere l’appoggio di tutta la cittadinanza, ma è proprio questa la libertà di pensiero e parola che deve esserci e aiuta a migliorare. I Cittadini di San Procopio sanno che sono presente due volte a settimana nella sede municipale, viceversa sono stato sempre diffamato che non essendo del luogo non ero mai presente; non mi sono mai rifiutato di ascoltare i bisogni o le richieste di chi ha bussato alla mia porta, o incontrato per strada durante i miei giri sul territorio, indicando ove possibile una strada da seguire anche nelle capacità economiche, modeste, del paese. concludo dicendo che tengo solo a far sapere a chi legge queste mie parole, poiché come si è anche visto in questi 3 anni trascorsi da sindaco non ho mai ricercato la fama pubblica né mi sono mai vantato del mio operato sulle testate giornalistiche, però credo sia giusto far sapere anche qualcosa in più ai lettori. Un ultimo esempio riguarda il non aver convocato al momento il consiglio comunale, dico semplicemente per coloro che credono che non l’ho fatto solo per un qualche motivo nascosto o dispetto politico, che il ritardo è dovuto alle scadenze di bandi per dei finanziamenti, poiché oltre che la figura da sindaco ricopro temporaneamente quella di Responsabile dell’area Economico-Finanziaria e perderli avrebbero arrecato un danno enorme al Paese, non a me oltre alla necessità anche di coordinare i consiglieri che sono fuori per motivi lavorativi. Se realmente ci fosse stata una volontà di far cadere il Consiglio da parte di tutti i consiglieri per il mio operato, credo che visto il tempo avuto a loro disposizione a questo punto sarebbero venuti di persona a dimettersi, in realtà solo il Dottore Lamberti Castronuovo, che non fa più parte del consiglio solo per non decadere a seguito delle sue assenze, è venuto di persona alla sede municipale a dimettersi”.