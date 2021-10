San Luca-Fc Messina, mister Mancuso alla vigilia: “in settimana abbiamo analizzato gli errori, in Calabria per vincere”

2 Ottobre 2021 15:26

La squadra peloritana scenderà in campo alle 15 sul prato del Corrado Alvaro per disputare a San Luca la terza di campionato. Il mister Carmelo Mancuso: “abbiamo analizzato gli errori commessi contro l’Acireale per correggerli. Inoltre abbiamo dedicato del tempo per cercare la migliore strategia per mettere in difficoltà il San Luca. Ottima la risposta dei ragazzi fino a questo momento”

Si disputerà domani la terza gara del campionato di Serie D dell’Fc Messina, impegnata allo stadio Corrado Alvaro alle 15 contro il San Luca di mister Giovanni Ignoffo. La squadra peloritana, reduce da una sconfitta e un pareggio in campionato (Licata e Acireale), ha già giocato contro il team calabrese alla prima in Coppa Italia, vincendo ai calci di rigori in casa. Domani scontrerà nuovamente coach Ignoffo e i suoi in una partita che nulla avrà di simile rispetto alla precedente. Queste le parole del mister Carmelo Mancuso a 24 ore dal fischio d’inizio:

“Siamo pronti per andare a San Luca e giocarci la vittoria a testa alta. Abbiamo preparato la partita come al solito, ovvero correggendo tutti gli sbagli che non dobbiamo più commettere. Abbiamo, infatti, cercato di analizzare gli errori di domenica scorsa, quando abbiamo affrontato l’Acireale. Ma le partite si giocano anche con la testa ed è per questo che durante la settimana abbiamo dedicato del tempo per cercare la migliore strategia per mettere in difficoltà l’ottima squadra di Mister Ignoffo, diversa da quella incontrata in Coppa Italia per i turn over. I ragazzi continuano a lavorare sodo per migliorarsi e alzare il livello del team. Sul gruppo squadra e su un’idea di gioco ci stiamo lavorando parecchio e i nuovi rinforzi arrivati, che necessitano di tempo per riprendere ritmo, potranno aiutare affinché questo gruppo di giocatori diventi una squadra solida e compatta. Siamo alla vigilia della terza di campionato e fino a questo momento, il team ha dimostrato di fare passi avanti ogni settimana, se non addirittura ogni giorno. Questa è sicuramente una nota positiva nel percorso per diventare grandi. Si tratta di ottimi segnali che mi rendono fiducioso sul proseguo della stagione”.

L’Fc Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Bramati. Romano, classe ‘93, gioca nel ruolo di centrocampista e arriva dalla Paganese. Il giocatore è già a disposizione del Mister Carmelo Mancuso.