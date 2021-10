Samurai Dojo, padre e figlio insegnano judo e karate nel quartiere difficile di Archi: lo sport contro le difficoltà sociali

7 Ottobre 2021 20:26

Samurai Dojo, la palestra di Archi gestita da Giovanni e Francesco Abbramo: padre e figlio insegnano i valori dello sport ai bambini di un quartiere difficile. Dall’11 ottobre una lezione gratuita

Spesso il mondo dello sport può essere la corretta valvola di sfoga, la strada maestra, l’ancora di salvezza che cambia la vita di un ragazzo. In quei quartieri in cui lo stato non arriva, ma nei quali i tentacoli della malavita arrivano eccome, è lo sport a fare la differenza per il futuro dei ragazzi. Diversi atleti di fama internazionale grazie al calcio, al basket e agli sport di contatto sono riusciti a lasciarsi alle spalle realtà difficili e complicate situazioni familiari, a capire i veri valori della vita costruendosi l’opportunità per un domani diverso.

La Palestra Samurai Dojo di Archi ha deciso di accettare questa sfida: insegnare i valori dello sport in quartiere difficile di Reggio Calabria. La struttura è sorta nel 2004 in via Nazionale Archi numero 1, fondata da papà Giovanni Abramo e dal figlio Francesco Abbramo. Entrambi ex atleti, attualmente tecnici federali FIJLKAM e cintura nera 5° dan rispettivamente in judo e karate, lavorano con i ragazzi di tutte le età nell’insegnare la cultura dello sport.

Quella di Archi è stata una scelta dettata dalla necessità, ma che ha posto padre e figlio davanti a una sfida. “Cercavamo un locale con determinate caratteristiche strutturali, lo abbiamo trovato ad Archi. – racconta Francesco Abbramo a StrettoWeb – Abbiamo deciso di insediarci lì con un grosso punto interrogativo. Ma negli anni, malgrado il Covid, ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Il caso ci ha proposto una sfida: avremmo potuto aprire la struttura da un’altra parte, ma il caso ha voluto che iniziassimo questa sfida in un quartiere grezzo dal punto di vista sportivo, spesso abbandonato dall’amministrazione. La quota è molto bassa, lo abbiamo fatto per permettere anche ai ragazzini delle famiglie più difficili di avvicinarsi allo sport. Fare sport ad Archi è anche una nostra sfida personale”.

Superato il periodo più complicato della pandemia, nel quale la palestra è rimasta chiusa per diverso tempo e al momento della riapertura si è dovuta scontrare con la paura dei genitori nel lasciare i propri figli liberi di fare qualsiasi sport, la Samurai Dojo ha riaperto da qualche giorno ed è pronto nuovamente ad accogliere i ragazzi in totale sicurezza e con una particolare iniziativa: “a partire dall’11 ottobre offriamo una lezione gratuita a chiunque voglia provare i nostri sport”, spiega Francesco Abbramo. Chi dovesse appassionarsi poi continuerà il suo percorso insieme agli istruttori.

Judo e Karate sono due sport importantissimi per i più piccoli. Le arti marziali favoriscono la socializzazione, permettono di sviluppare le capacità motorie, di scaricare le energie represse e soprattutto non sono sport violenti, anzi insegnano il rispetto delle regole e della disciplina. I due sport alla Samurai Dojo possono essere praticati in due versioni: “judo e karate si possono iniziare a 5 anni e proseguire fin quando l’atleta se la sente. Si può praticare sia in maniera amatoriale che agonistica. Alcuni ragazzi li abbiamo allenati per affrontare le piccole competizioni e approcciarsi al mondo delle gare regionali e nazionali. Noi non obblighiamo nessuno, quando i ragazzi vogliono competere e si dimostrano all’altezza, accettiamo volentieri. Come in ogni sport servono sacrifici che i ragazzi devono anche essere disposti a fare”.

Per chiunque volesse approcciarsi a questi sport, può presentarsi per una lezione alla sede di Via Nazionale Archi numero 1 o contattare l’istruttore Francesco Abbramo al numero di telefono 3282040260 e all’E-Mail f.abbramo@virgilio.it