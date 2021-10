Salvini in Calabria non blinda Spirlì: “parlerò con Occhiuto, non sono affezionato alle etichette ma alla concretezza”.

18 Ottobre 2021 18:49

Salvini in Calabria: “con Occhiuto parlerò del ruolo che uomini e donne della Lega potranno avere sia in giunta che in consiglio regionale”

Quello che emerge in maniera chiara dopo la riunione a Catanzaro di Matteo Salvini con i vertici della Lega e la non blindatura della posizione di Spirlì all’interno della nuova Giunta. “Parlerò con il presidente Occhiuto: io non sono affezionato alle etichette ma alla concretezza”, rimarca il leader del Carroccio. “Con il presidente parlerò del ruolo che uomini e donne della Lega potranno avere sia in giunta che in consiglio regionale”, sottolinea Salvini. Nessun cenno al presidente f.f. ed ora il suo ruolo di vicepresidente nel nuovo esecutivo scricchiola.