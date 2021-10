Salvini in Calabria contro Lamorgese: “gestione dell’ordine pubblico schizofrenica: si usa gli idranti contro i lavoratori e i guanti di velluto contro gli squadristi che vanno ad assaltare le sedi di sindacati”

18 Ottobre 2021 18:02

Fa discutere la gestione dell’ordine pubblico da parte del Ministro Lamorgese e Matteo Salvini, a Catanzaro per una riunione con i vertici regionali della Lega lo rimarca: “che l’attuale ministro degli Interni usi gli idranti contro i lavoratori a Trieste e i guanti di velluto contro gli squadristi che vanno ad assaltare le sedi di sindacati mi stupisce e mi preoccupa”. Alla domanda se crede che sia un fatto strumentale, ha risposto: “non lo so, spero di no, ma in ogni caso l’errore mi sembrava evidente, domani la ministra sarà in Senato, la ascolterò e poi interverrò”.