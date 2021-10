Saline Joniche: “il porto rientrerà nel perimetro dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto”

21 Ottobre 2021 11:02

Porto di Saline Joniche: le parole del deputato della Lega Domenico Furgiuele

“Il porto di Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria, rientrerà nel perimetro dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Un risultato conseguito grazie a un emendamento della Lega che fa bene alla Calabria, presentato al decreto Infrastrutture ora in conversione alla Camera, dando seguito alla delibera adottata dalla Giunta regionale qualche settimana fa. Ora porto e retroporto possono fare da apripista al rilancio economico dell’area, riconvertendo gli investimenti industriali degli ultimi decenni. Un risultato importante reso possibile dalla sinergia con tutti gli attori istituzionali coinvolti, dal vice ministro al Mims Alessandro Morelli, che ringrazio per il supporto dato, alla Giunta regionale e l’Autorità portuale. Finalmente il territorio intorno a Saline Joniche potrà cambiare volto con potenzialità di valenza culturale, commerciale e turistica. Un segnale forte per la Calabria“. Lo dice in una nota il deputato della Lega Domenico Furgiuele, autore dell’emendamento e componente Commissione Trasporti.