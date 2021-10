Sagra della Castagna a Cardeto, il PROGRAMMA completo con tutte le INFO

28 Ottobre 2021 19:18

Dopo un anno di fermo comune di Cardeto ripropone la prestigiosa sagra della castagna che si terrà domenica 31 ottobre con apertura degli stand ore 16.00, come consuetudine sarà possibile degustare le caldarroste, i dolci tipici a base di farina di castagne preparati dall’Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini, panini con la salsiccia, con le frittole e con i formaggi e salumi locali. L’organizzazione prevede il servizio navetta gratuito che parte da San Salvatore, sarà possibile parcheggiare le auto private, per ottemperare alle misure COVID-19 è stato predisposto un servizio con l’impiego di ben quattro navette onde evitare assembramenti. Sarà inoltre possibile acquistare i prodotti tipici in esposizione a cura dei produttori locali, soprattutto le castagne di cardeto, formaggi e salumi, ortaggi, legumi e pane fatto in casa. La sagra sarà allietata da suoni e balli tradizionali a cura delle associazioni e suonatori del posto con i classici strumenti del territorio, zampogna, organetto, tamburello, lira, vi sarà inoltre l’esibizione degli alunni della scuola di Cardeto. Alle ore 16,00 vi sarà inoltre un importante convegno, a cura della CIA (Agricoltori Italiani), sul tema: “la castagna, potenzialità del prodotto ed aspetti di mercato”, allo stesso parteciperanno massimi esperti del settore.