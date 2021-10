Ruby Ter: Berlusconi assolto dall’accusa di corruzione

21 Ottobre 2021 19:02

Silvio Berlusconi assolto nel Ruby Ter a Siena dall’accusa di corruzione in atti giudiziari

Buone notizie per Silvio Berlusconi. L’ex premier ed il pianista, Danilo Mariani, sono stati assolti dal Tribunale di Siena, nell’ambito del processo Ruby ter, dove erano imputati per corruzione in atti giudiziari. Il processo è nato da un fascicolo trasmesso dal tribunale di Milano a quello della città toscana nel 2017 per competenza territoriale. “Grandissimo risultato, tutti e due assolti con formula piena: sono veramente contento. Non stupito: è il giusto epilogo di questo processo che forse si doveva fermare un po’ prima”, ha commentato uno dei legali di Silvio Berlusconi, Enrico De martino, al termine del processo.

Per i pm milanesi a Siena sarebbe stato completato il pagamento effettuato da Berlusconi a Mariani, per indurlo, secondo l’accusa a rendere testimonianze non veritiere. L’accusa aveva chiesto una condanna a 4 anni e dieci mesi per l’ex presidente del Consiglio. Mariani aveva raccontato che durante le feste ad Arcore non c’era stato nulla di male: “non c’erano contatti fisici tra Berlusconi e le sue ospiti ma solo strette di mano”.

Ruby ter, Occhiuto: “dopo illazioni, ecco la verità, in tanti dovrebbero chiedere scusa”

“Il presidente Silvio Berlusconi assolto nel processo cosiddetto Ruby-ter perché il fatto non sussiste. Noi non avevamo alcun dubbio. Finalmente, dopo tante illazioni e dopo tanti attacchi gratuiti, ecco la verità. In tanti dovrebbero riflettere e chiedere scusa al nostro leader”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente eletto della Regione Calabria.